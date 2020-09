Crisanti tranquillizza e spiega: 'La battuta d'arresto del vaccino di Oxford è fisiologica' (Di mercoledì 9 settembre 2020) 'La battuta di arresto del vaccino AstraZeneca di Oxford è fisiologica e normale, non è uno stop ma una fase di valutazione, non è mai stato sviluppato un vaccino in un anno ci vogliono più di tre ... Leggi su globalist

Crisanti tranquillizza e spiega: "La battuta d'arresto del vaccino di Oxford è fisiologica" Globalist.it Coronavirus: Crisanti, docente di microbiologia a Padova, al lavoro per un "Piano nazionale di sorveglianza" voluto dal Governo

6' di lettura 31/08/2020 - Cosa ci riserva l'autunno, sul piano della battaglia contro il Coronavirus? L' OMS delinea tre possibili scenari per i prossimi mesi, con diverso livello di gravità, e diffe ...

Coronavirus, bufera su un pub negazionista alle porte di Milano: “Se hai paura, stai a casa”

“Se hai paura del Coronavirus, stai a casa”: è diventata virale sui social la foto di un cartello apparso in un pub negazionista alle porte di Milano. La vicenda è emersa sul sito Tripdavisor tra le r ...

