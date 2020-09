Crisanti: "Battuta d'arresto vaccino Oxford è fisiologica" (Di mercoledì 9 settembre 2020) “La Battuta di arresto del vaccino AstraZeneca di Oxford è fisiologica e normale, non è uno stop ma una fase di valutazione, non è mai stato sviluppato un vaccino in un anno ci vogliono più di tre anni”. Così a 24 Mattino su Radio24 Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, commenta la sospensione temporanea delle sperimentazioni, a livello mondiale, del vaccino anti Covid messo a punto dall’Università di Oxford per essere prodotto dal gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, fra i più promettenti degli oltre 100 allo studio nel mondo. Lo stop ... Leggi su huffingtonpost

robreg1 : RT @24Mattino: Andrea #Crisanti, Università di Padova: '#vaccinoCovid, la battuta di arresto del vaccino #AstraZeneca di Oxford è fisiolog… - 24Mattino : Andrea #Crisanti, Università di Padova: '#vaccinoCovid, la battuta di arresto del vaccino #AstraZeneca di Oxford è… - aliberti_p : @noncenecoviddi @valy_s E quindi? Li' c'e' un candidato della sx che prova a tirare per la giacchetta Crisanti nell… - MMmarco0 : @lelets Secondo me Crisanti con una battuta in dialetto ha fatto capire che lui è scettico sulla riapertura delle scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Battuta Coronavirus, AstraZaneca: reazione anomala in un volontario britannico, sospesi i test del vaccino anche negli Usa La Stampa Crisanti: "Battuta d'arresto vaccino Oxford è fisiologica"

“La battuta di arresto del vaccino AstraZeneca di Oxford è fisiologica e normale, non è uno stop ma una fase di valutazione, non è mai stato sviluppato un vaccino in un anno ci vogliono più di tre ann ...

Coronavirus, AstraZaneca: reazione anomala in un volontario britannico, sospesi i test del vaccino anche negli Usa

AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l'Università di Oxford dopo uno dei partecipanti ha accusato una seria potenziale reazione avversa. Lo ...

“La battuta di arresto del vaccino AstraZeneca di Oxford è fisiologica e normale, non è uno stop ma una fase di valutazione, non è mai stato sviluppato un vaccino in un anno ci vogliono più di tre ann ...AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l'Università di Oxford dopo uno dei partecipanti ha accusato una seria potenziale reazione avversa. Lo ...