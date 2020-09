Cresce il numero degli asintomatici nella provincia di Belluno: 6 positivi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 9 settembre 2020) 6 nuove positività nel giro di 24 ore: senza sintomi vanno a farsi il tampone nel laboratorio privato per sicurezza e risultano positivi. Crescono i contagiati covid asintomatici nella provincia di Belluno: nel bollettino di Azienda Zero di ieri, alle 17 erano 57 in totale gli infetti in provincia di Belluno, 1286 i casi di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Cresce numero Sorso, cresce il numero dei positivi al coronavirus: i casi sono 9 Sassari Oggi Coronavirus, crescono i nuovi positivi: nelle Marche sono 19. Nessuna provincia a zero/ I numeri del contagio

Epidemia di coronavirus, crescono i nuovi positivi registrati oggi, mercoledì 9 settmbre, nelle Marche. Sono infatti 19, con nessuna delle cinque province a zero. LEGGI ANCHE: Coronavirus, effetto vac ...

Coronavirus, in Italia la pandemia rallenta lievemente. Ora occhi puntati sul ritorno a scuola

Rallenta l'aumento dei nuovi casi settimanali di infezioni da coronavirus in Italia. Tra il 2 e l'8 settembre le regioni hanno rilevato 9.925 nuove positività, contro le 9.023 del periodo dal 26 agost ...

