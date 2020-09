Crema, cerca di adescare ragazzina in strada: 30enne denunciato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Crema, 9 settembre 2020 - E' un marocchino di 30 anni, regolare e residente a Castelleone, il protagonista di un tentativo di adescamento di una ragazzina 12enne in una strada centrale di Crema. La ... Leggi su ilgiorno

Crema. Cerca di adescare una dodicenne, un uomo di 30 anni indagato dalla Polizia

Gli agenti del commissariato hanno indagato a piede libero un uomo di 30 anni, extracomunitario regolare residente a Castelleone, con l'accusa di adescamento di minorenne. Come spiega il vice questore ...

