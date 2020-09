Covid, verso tampone a chi arriva dalla Francia. Ipotesi quarantena ridotta anche in Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il premier Conte, in linea con quanto deciso in Francia, apre al taglio della quarantena da 14 a 7 giorni: «Se dovessimo ridurla, si ridurrebbero costi sociali ed economici». Ma... Leggi su ilmattino

graziano_delrio : Tra poco ore riparte la #MostradelcinemadiVenezia È il primo grande evento post #Covid_19 un piccolo passo verso la… - ferpress : #SaveTheDate I Verso #agoràconfetra2020... - 14 giorni! 'Connessi o disconnessi? Il commercio globale, la logistica… - infoitsalute : Covid, verso tampone a chi arriva dalla Francia. Ipotesi quarantena ridotta anche in Italia - Gazzettino : Covid, verso tampone a chi arriva dalla Francia. Ipotesi quarantena ridotta anche in Italia - infoitsalute : Covid, verso tampone a chi arriva dalla Francia. Ipotesi quarantena ridotta anche in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso Covid, verso tampone a chi arriva dalla Francia. Ipotesi quarantena ridotta anche in Italia Il Messaggero Covid, verso tampone a chi arriva dalla Francia. Ipotesi quarantena ridotta anche in Italia

Il premier Conte, in linea con quanto deciso in Francia, apre al taglio della quarantena da 14 a 7 giorni: «Se dovessimo ridurla, si ridurrebbero costi sociali ed economici». Ma c'è un'altra mossa del ...

AIFI: gli impatti del Covid-19 sul mercato del private capital

AIFI ha analizzato gli impatti della pandemia sul mercato italiano del private capital, analizzando le risposte di 37 operatori di private equity, 19 di venture capital e 19 di private debt. Partendo ...

Il premier Conte, in linea con quanto deciso in Francia, apre al taglio della quarantena da 14 a 7 giorni: «Se dovessimo ridurla, si ridurrebbero costi sociali ed economici». Ma c'è un'altra mossa del ...AIFI ha analizzato gli impatti della pandemia sul mercato italiano del private capital, analizzando le risposte di 37 operatori di private equity, 19 di venture capital e 19 di private debt. Partendo ...