?Covid, Trump: «Ho nascosto la vera minaccia». La rivelazione nel nuovo libro di Woodward (Di mercoledì 9 settembre 2020) E? la mattina del 28 gennaio 2020. Nello Studio Ovale Donald Trump riceve il briefing dei servizi segreti, e il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O?Brien gli spiega la... Leggi su ilmessaggero

Internazionale : Donald Trump vorrebbe annunciare una cura per il covid-19 prima delle elezioni e pazienza se il farmaco dovesse fal… - roberto25552758 : Trump pronto a mettere fine all’operazione terroristica Covid: ora il mondialismo farà di tutto per eliminarlo - LaBriiiii : RT @marina_catucci: Laaciate perdere la cosa del Nobel per la pace, lo scandalo Usa del giorno è un altro: c'è una registrazione audio dove… - Bart1705 : RT @marina_catucci: Laaciate perdere la cosa del Nobel per la pace, lo scandalo Usa del giorno è un altro: c'è una registrazione audio dove… - guidoKereze : RT @marina_catucci: Laaciate perdere la cosa del Nobel per la pace, lo scandalo Usa del giorno è un altro: c'è una registrazione audio dove… -