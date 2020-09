Covid, Sileri: “Zangrillo nel mio Cts personale” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Io e Bassetti ci sentiamo spessissimo, mi aiuta continuamente, così come Zangrillo. E anche Galli. Io cerco di sentire tutti quanti. Ho il mio Cts personale, ma perché negarlo? Se hai bisogno delle competenze, senti chi è sul campo. E non è che chi è stato a Roma non è stato sul campo, devo specificarlo”. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri racconta, intervenendo a ‘L’Aria che tira’ su La7, delle sue ‘consultazioni telefoniche’ con diversi esperti, dagli infettivologi Matteo Bassetti e Massimo Galli al primario di anestesia e rianimazione Alberto Zangrillo. E riguardo al prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano precisa: “Lo proposi” fin dall’inizio come componente del Comitato tecnico scientifico. Lo spunto per ... Leggi su udine20

Adnkronos : #Covid, Sileri: 'Zangrillo nel mio Cts personale' - Luisella49 : RT @Miti_Vigliero: Ma d'altronde chi c'è al Ministero? Covid, Sileri: 'Zangrillo nel mio Cts personale' - Miti_Vigliero : Ma d'altronde chi c'è al Ministero? Covid, Sileri: 'Zangrillo nel mio Cts personale' - StudioZerbin : @becca22cr7 @Agenzia_Ansa Hai sentito che ha detto Zangrillo ieri sera su LA7 e su autorizzazione del vice ministro… - StreetNews24 : 'Io e Bassetti ci sentiamo spessissimo, mi aiuta continuamente, così come Zangrillo. E anche Galli. Io cerco di sen… -