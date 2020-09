“Covid punizione divina per gay”: il sacerdote ora è positivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo disse lo scorso marzo in tv: il Covid è la punizione di Dio per i gay, ora però è stato colpito anche lui. La strana storia del patriarca ortodosso Filaret. Per il sacerdote Filaret, patriarca ortodosso, il Covid sarebbe stata la punizione che Dio per i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le sue dichiarazioni dello scorso marzo in tv fecero molto clamore. Parole “Pericolose” per molti, tante le associazioni che all’epoca si scagliarono contro queste affermazioni. Il patriarca 91enne ha espresso un concetto molto pericoloso che può portare ad un peggioramento della situazione che si vive al giorno d’oggi in Ucraina. Molte le aggressioni, gli attacchi, le discriminazioni e le violenze verso gli omosessuali. Le unioni tra persone dello stesso sesso non vengono legalmente ... Leggi su bloglive

