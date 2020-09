Covid, la Regione Campania acquista i termoscanner da distribuire alle scuole (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Regione Campania acquista i termoscanner per la misurazione della temperatura corporea nelle scuole del proprio territorio. Obbligatorio lo screening del personale scolastico Il 14 settembre la campanella suonerà nelle aule scolastiche di tutto il nostro Paese tranne che in quelle della Campania dove, per decisione del Presidente Vincenzo De Luca, le lezioni riprenderanno il … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

GiovanniToti : SCIACALLI. Non posso che definire così chi in queste ore di intenso lavoro in Regione per la gestione dei casi… - EleonoraEvi : La consegna del primo materiale scolastico a #Codogno, #Alzano e #Nembro dimostra che il governo #Conte ha a cuore… - fattoquotidiano : Lo studio segreto sul Covid: chi è Alberto Zoli, “l’esponente di Regione Lombardia” che ha relazionato Speranza - spano81 : RT @LuigiGuelpa: Volevo esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza al meraviglioso popolo della Sardegna e ai miei contatti della regio… - LorenzoPuliga : RT @LuigiGuelpa: Volevo esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza al meraviglioso popolo della Sardegna e ai miei contatti della regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regione Il Covid fa festa in Regione: al rinfresco un invitato si ammala di coronavirus Il Tempo Business News: Colombia, si inaugura galleria "La Linea", il tunnel più lungo della regione

Bogotà, 07 set 00:00 - (Agenzia Nova) - Le autorità della Colombia hanno inaugurata la galleria de "La Linea", un'arteria che si infila in un segmento della Cordigliera centrale delle Ande e che con i ...

Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 10 settembre

Notizie del 10 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 35 sono i ricoverati, 2 persone in terapia intensiva REGIONE – Giovedì 10 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andia ...

Bogotà, 07 set 00:00 - (Agenzia Nova) - Le autorità della Colombia hanno inaugurata la galleria de "La Linea", un'arteria che si infila in un segmento della Cordigliera centrale delle Ande e che con i ...Notizie del 10 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 35 sono i ricoverati, 2 persone in terapia intensiva REGIONE – Giovedì 10 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andia ...