Covid, il j’accuse del Cts al governo: «Non abbiamo mai chiesto di mettere il segreto sugli atti» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non si capisce bene se sia una difesa del governo o un atto d’accusa. Certo è che l’intervista rilasciata da Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico sul Covid, suscita forti perplessità. “Avevamo chiesto riservatezza soltanto per evitare di spaventare i cittadini, soprattutto in quella prima fase. Ma non c’era alcun segreto tanto che noi parlavamo esplicitamente di quella relazione nei nostri documenti”, ha detto l’esperto del Cts al Corriere della Sera, dimenticando forse che per mesi giornalisti e associazioni hanno chiesto di poter visionare i verbali delle riunioni, sentendosi sempre opporre un secco rifiuto. Fino a dover ricorrere al Tar. Soprattutto, sorvolando sul fatto che quelle informazioni furono taciute anche a chi ... Leggi su secoloditalia

