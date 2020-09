Covid, i genitori avranno l'obbligo di scrivere la temperatura sui diari: il Piemonte firma l'ordinanza (Di mercoledì 9 settembre 2020) In Piemonte le famiglie avranno l'obbligo di segnare sul diario, o su appositi moduli, la temperatura dei figli che vanno a scuola. Lo anticipa il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ... Leggi su leggo

Lavoro agile per i genitori in caso di quarantena obbligatoria dei figli con meno di 14 anni, infettati a scuola. E se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, uno dei due ...Per alcuni la scuola è già iniziata, per altri il primo giorno sarà tra poco. In attesa del suono della campanella, grandi e piccini si preparano per l’inizio di questo nuovo percorso, che quest’anno ...