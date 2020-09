Covid, fermati i test sul vaccino di Oxford: volontario sviluppa una reazione avversa (Di mercoledì 9 settembre 2020) I test sul vaccino sviluppato ad Oxford e prodotto da Astrazeneca sono stati interrotti a causa dello sviluppo di una reazione avversa in un volontario. In Italia ed in gran parte d’Europa si attende la fine della fase di test sul candidato vaccino sviluppato ad Oxford e prodotto dalla multinazionale Astrazeneca. Si tratta di uno … Leggi su viagginews

di Maurizio Costanzo "Un festival giovane per i giovani". La direttrice artistica Marga Nativo definisce così il suo Florence Dance Festival, che nell’anno del Covid giunge alla 31esima edizione. Da l ...

Juve calciomercato, colpo Suarez: vantaggi e svantaggi

Juventus, Luis Suarez è il nome caldo del calciomercato per l’attacco della Juve. Il giocatore del Barcellona è l’uomo giusto per affiancare Ronaldo e Dybala? Pro e contro. Il calciomercato juve potre ...

