Covid, Cardarelli blocca ferie e congedi: "Abbiamo bisogno di personale"

Napoli – Il Covid ferma anche le ferie e i congedi del personale sanitario dell'Ospedale Cardarelli. L'aumento dei casi positivi rende necessaria la presenza degli operatori sanitari che sono stati costretti a rimandare giorni di spensieratezza e relax per aiutare, ancora una volta, i cittadini ad affrontare il virus. La direzione sanitaria dell'Ospedale Cardarelli di Napoli ha bloccato le ferie del personale medico ed infermieristico ed i congedi dei dirigenti "a seguito dell'andamento della curva epidemiologica Covid-19". In una comunicazione del direttore sanitario del Cardarelli, Giuseppe Russo, ai direttori delle Unità Operative ed ai

