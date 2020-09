Covid, Berlusconi sta meglio: 'Virus terrificante, non lo auguro a nessuno' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Silvio Berlusconi sta meglio dopo il contagio da Covid-19 e il ricovero al San Raffaele: dal suo letto d'ospedale il Cavaliere ha telefonato a sorpresa alla riunione del gruppo di Forza Italia alla ... Leggi su leggo

Corriere : Le telefonate con i manager. Le voci dei figli, del marito Maurizio. L’abbaiare degli amati cani. Nella casa di Mar… - VauroSenesi : #Libero #Feltri: '#Putin ha regalato a #Berlusconi, sofferente per il Covid, una dose del vaccino russo'... La mia… - HuffPostItalia : Berlusconi: 'Il Covid è l'esperienza più terribile della mia vita' - Nich_Ferrante : Le parole di #Berlusconi dopo la sua terribile esperienza #COVID__19 sono responsabili, di fatto si smarca dalla li… - SimonettaDodd : RT @ilmessaggeroit: Berlusconi ai deputati Fi: «Il Covid esperienza peggiore della mia vita, mettete le mascherine. Combatto con voi» https… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlusconi

Milano, 9 settembre 2020 - Si conferma "favorevole l'evoluzione clinica dell'infezione polmonare" per Silvio Berlusconi, ricoverato per il sesto giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di Milano ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 set - "L'evoluzione clinica dell'infezione polmonare si conferma favorevole. Tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti". Cosi' in una ...