Covid, Berlusconi sta meglio: 'Virus terrificante, la peggiore esperienza della mia vita' Silvio Berlusconi sta meglio dopo il contagio da Covid-19 e il ricovero al San Raffaele: dal suo letto d'ospedale il Cavaliere ha telefonato a sorpresa alla riunione del gruppo di Forza Italia alla ...

Il presidente di Forza Italia, dal San Raffaele, avverte i deputati Azzurri riuniti alla Camera: "E' un virus veramente terrificante. State attenti, portate sempre la mascherina" ...Come sta Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele per coronavirus Come sta Silvio Berlusconi dopo il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano per coronavirus, dove ha scoperto di avere una po ...