Covid – Arriva il test salivare italiano: la risposta in tre minuti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Covid – Arriva il test salivare italiano: la risposta in tre minuti – Si chiama Daily Tampon e in soli tre minuti dice se si è positivi o no al virus Sars-Cov-2. A realizzarlo un'azienda di Merate, la Allum, che di solito fa tutt'altro, sistemi di illuminazione. E' un test super rapido che funziona prendendo un campione di saliva con un cotton-fioc, che dopo il prelievo si appoggia su un tampone e in tre minuti, con l'utilizzo contemporaneo di tre reagenti, dà il risultato come un test di gravidanza: positivo due strisce, negativo una.

