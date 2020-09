Covid a Montesarchio, 8 i casi. Il sindaco Damiano: “Vi chiedo responsabilità e prudenza” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – “Tutti e tre i nuovi positivi sono totalmente asintomatici e in isolamento domiciliare. La situazione è sotto controllo: i positivi emergono per il rigore che ci siamo imposti nel controllare anche quei casi solo marginalmente sospetti”. Così il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano commenta i tre nuovi positivi al Covid 19 nel suo comune, registrati nel bollettino odierno dell’Asl (leggi qui). casi che si vanno ad aggiungere ai cinque cittadini già risultati positivi nei giorni scorsi. Montesarchio al momento è il comune sannita in cui si registrano più positività. Otto il totale, segue Benevento con 7. I comuni attualmente coinvolti ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Nuovi casi di Covid, Damiano: 'Serve responsabilità' #Montesarchio - Mil_Pas : RT @canale58: Sannio - Covid 19, boom di casi a Montesarchio con 8 contagiati. Un altro positivo anche in città - canale58 : Sannio - Covid 19, boom di casi a Montesarchio con 8 contagiati. Un altro positivo anche in città… - user_tv : Covid, sono sedici i casi nella Valle. Cinque a Montesarchio, quattro a Sant'Agata -