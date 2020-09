Covid 19: sospesi i test sul vaccino di Oxford per una reazione avversa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Battuta d'arresto nella sperimentazione del vaccino anti Covid messo a punto dall'Università di Oxford per essere prodotto dal gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, uno dei più promettenti ... Leggi su tg.la7

Arriva un brutto colpo per tutti coloro che puntavano sul vaccino contro il Coronavirus prodotto dall’azienda farmaceutica AstraZeneca, in collaborazione con l’università di Oxford e l’azienda Irbm di ...Covid-19: reazione avversa in un volontario, AstraZeneca sospende i test sul vaccino. Lo ha annunciato la società. La fase finale della sperimentazione, cominciata da qualche settimana, coinvolge 30mi ...