Covid-19, il patriarca disse: “è una punizione per i gay”. Oggi risulta positivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Covid-19, il patriarca disse: “è una punizione per i gay”. Oggi risulta positivo. Ha 91 anni ed è ricoverato in condizioni stabili. Sui social è scoppiata l’ironia disse che la pandemia era una punizione di Dio per i gay: ora il patriarca ortodosso Filaret è risultato positivo al coronavirus. La notizia l’ha data il … L'articolo Covid-19, il patriarca disse: “è una punizione per i gay”. Oggi risulta positivo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

