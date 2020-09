Covid-19, il bollettino di oggi: 1.434 nuovi casi e 14 morti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Covid bollettino 9 settembre 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.434 nuovi casi, in ulteriore crescita rispetto a ieri quando erano stati accertati 1.379 nuovi contagi. Dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, hanno contratto il virus 281.583 persone. I decessi per Covid oggi sono 14, un dato che porta il totale dei morti a causa della pandemia in Italia a 35.577. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 34.734, sono 945 in più nelle ultime 24 ore. I guariti oggi sono 471 in più, in totale ... Leggi su urbanpost

