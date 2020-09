Covid-19, bambino positivo al primo giorno di scuola: compagni e famiglie in quarantena (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un bambino di una scuola materna di San Candido, in provincia di Bolzano, al primo giorno di attività didattiche è risultato positivo al Covid-19. Dopo la chiusura per via dell’emergenza Covid-19, lunedì a Bolzano ed in Alto Adige le scuole hanno riaperto i battenti per gli studenti. Purtroppo, proprio nel primo giorno del nuovo anno … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

