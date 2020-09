Costanza Caracciolo tenera mamma, le foto con la figlia Isabel: «Qualcuno ha chiesto coccole??» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Costanza Caracciolo e le prime foto con la figlia Isabel. Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri e ex velina, ha postato alcuni scatti con la su secondogenita che ha “chiesto le coccole”. “Qualcuno ha chiesto coccole??”, si domanda Costanza Caracciolo nella didascalia della foto che la vede con in braccio la figlia, conquistando i like e i complimenti idi follower e amici vip. Isabel è la seconda figlia di Bobo e Costanza, dopo Stella. La piccola è nata sotto l’emergenza Covid e la stessa Caracciolo ha ... Leggi su newscronaca.myblog

zazoomblog : “Che coraggio a fare figli con Vieri”. Costanza Caracciolo indispettita da hater: “Patetico” - #coraggio #figli… - zazoomblog : Costanza Caracciolo in una FOTO il ritorno al passato - #Costanza #Caracciolo #ritorno #passato - GossipItalia3 : Costanza Caracciolo, il selfie sul divano mostra ciò che non c’è: «Meglio così che come tante colleghe»… - Ecate31 : @Linus2k @techpat_yt Costanza Caracciolo credo -

Ultime Notizie dalla rete : Costanza Caracciolo Cinque coppie, estate d'amore - Costanza Caracciolo e Bobo Vieri Gazzetta di Parma Da Belen a Costanza Caracciolo, tutte le vip pazze per le trecce

La moda cambia, le trecce restano. Le portavano le nostre nonne e ancora oggi fanno tendenza, rilanciate questa estate dalle vip sui social. Da Belen Rodriguez a Anna Tatangelo, nessuna rinuncia all’h ...

“Che coraggio a fare figli con Vieri”. Costanza Caracciolo indispettita da hater: “Patetico”

Gli hater inondano, quotidianamente, le bacheche dei volti noti e, nelle ultime ore, Costanza Caracciolo si è vista costretta a replicare ad uno dei tanti leoni da tastiera che offendevano il suo rapp ...

La moda cambia, le trecce restano. Le portavano le nostre nonne e ancora oggi fanno tendenza, rilanciate questa estate dalle vip sui social. Da Belen Rodriguez a Anna Tatangelo, nessuna rinuncia all’h ...Gli hater inondano, quotidianamente, le bacheche dei volti noti e, nelle ultime ore, Costanza Caracciolo si è vista costretta a replicare ad uno dei tanti leoni da tastiera che offendevano il suo rapp ...