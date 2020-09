Costanza Caracciolo tenera mamma, le foto con la figlia Isabel: «Qualcuno ha chiesto coccole??» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Costanza Caracciolo e le prime foto con la figlia Isabel. Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri e ex velina, ha postato alcuni scatti con la su secondogenita che ha ?chiesto le... Leggi su leggo

zazoomblog : Costanza Caracciolo in una FOTO il ritorno al passato - #Costanza #Caracciolo #ritorno #passato - GossipItalia3 : Costanza Caracciolo, il selfie sul divano mostra ciò che non c’è: «Meglio così che come tante colleghe»… - Ecate31 : @Linus2k @techpat_yt Costanza Caracciolo credo -