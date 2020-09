Cosa è successo al volontario che ha preso il vaccino (Di mercoledì 9 settembre 2020) Francesca Bernasconi Il ministro britannico ha parlato di "un'imprevista reazione avversa", che ha portato allo stop delle sperimentazioni sul vaccino anti-Covid. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di una mielite trasversa. Ecco Cosa potrebbe aver scatenato il vaccino La sperimentazione del vaccino contro il Covid-19, sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con l'università di Oxford, ha subito uno stop. Secondo quanto ha dichiarato il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, la pausa è dovuta ad un'imprevista reazione avversa in uno dei volontari a cui era stato somministrato l'antidoto, arrivato all'ultima fase della sperimentazione. Sui sintomi del paziente sta indagando un team di investigatori, che cercherà di capire l'eventuale correlazione tra il ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successo Tesla, esclusa dall'S&P 500, crolla a Wall Street. Ecco cosa è successo Il Sole 24 ORE Rimini. Precipita dal balcone con la ringhiera e muore

RIMINI Cosa sia successo lo accerterà la polizia scientifica che sta già lavorando sul luogo della tragedia. Fatto sta c ...

La mia vita è una protesta

Durante i giorni carichi di tensioni seguiti all’uccisione di George Floyd, Viola Davis voleva, più di ogni altra cosa, stare per le strade di Los Angeles, a urlare e protestare con in mano un cartell ...

