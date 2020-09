Cortesie per gli ospiti: Antonia e Annaclaudia vs Andrea e Annapaola (Di mercoledì 9 settembre 2020) Martedì 8 settembre 2020 è andata in onda la ventisettesima puntata della dodicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Antonia e Annaclaudia vs Andrea e Annapaola La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Antonia e Annaclaudia contro Andrea e Annapaola. Una sfida tutta campana tra due sorelle e una coppia. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Antonia e Annaclaudia con il punteggio di 22-21. Cortesie per gli ospiti – Streaming first ... Leggi su ascoltitv

Alessio90568757 : RT @Nilic_Kirillov: Cortesie per gli ospiti sarebbe stato perfetto nella propaganda sovietica contro lo stile di vita occidentale: 'Compag… - Nilic_Kirillov : Cortesie per gli ospiti sarebbe stato perfetto nella propaganda sovietica contro lo stile di vita occidentale: 'Co… - maddieu_bene : @cappi_matti @AskMassi @ferdilourenco Ah ma non è un episodio di Cortesie per gli ospiti - cutienxllo : Hanno messo watermelon sugar su Cortesie per gli ospiti e dico solo che ho fatto prendere un infarto a mia madre - beth2ely : @PoliticaPerJedi @realtimetvit chissà cosa ne pensa di uno dei giudici di cortesie per gli ospiti che risulta follower della signora -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Cortesie per gli ospiti: disponibile la puntata del 9 settembre Bellacanzone Documento comune Cgil-Cisl-Uil e Confindustria, 3 punti contro la crisi Breaking news, Economia

Firenze – La stretta economica che si è fatta devastante, nel dopo Covid, facendo venire i ben conosciuti nodi al pettine e rendendone improcrastinabile la soluzione, crea a Firenze-Città Metropolitan ...

Coronavirus, il vaccino entro fine anno è impossibile

"Il vaccino ha bisogno dei suoi tempi. Per cortesia, non facciamo una corsa in avanti dicendo che vaccineremo già a fine anno: è un'utopia scientificamente infondata". Tronca ogni ipotesi ottimista Ma ...

Firenze – La stretta economica che si è fatta devastante, nel dopo Covid, facendo venire i ben conosciuti nodi al pettine e rendendone improcrastinabile la soluzione, crea a Firenze-Città Metropolitan ..."Il vaccino ha bisogno dei suoi tempi. Per cortesia, non facciamo una corsa in avanti dicendo che vaccineremo già a fine anno: è un'utopia scientificamente infondata". Tronca ogni ipotesi ottimista Ma ...