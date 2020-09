Corsport: Dzeko blocca l’affare Milik, il Napoli guarda all’estero (Tottenham?) (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’infortunio di Zaniolo non ha cambiato le idee della Roma sul mercato in uscita, Under è in vendita, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Il problema sorge invece su Dzeko, se l’attaccante nona andrà alla Juve infatti i giallorossi non hanno intenzione di prendere Milik e questo frena ovviamente lo scambio con il Napoli. Il club azzurro però non ha intenzione di perdere l’occasione e di veder andare via l’attaccante polacco la prossima stagione a contratto scaduto e praticamente gratis. Proprio per questo, in stand by la situazione Roma, si è affacciato sul mercato estero per vedere come è la situazione. Fino a poco tempo fa infatti Milik godeva di un certo gradimento da parte di alcuni club europei, come il Tottenham ad esempio. Difficile ... Leggi su ilnapolista

