Corrotti | su riapertura scuole Regione Lazio bocciata

Roma – "È ormai evidente che la Regione Lazio sia arrivata totalmente impreparata alla riapertura delle scuole: oltre a mancare di arredi e banchi, il Lazio e' carente di docenti di ruolo a seguito del flop della 'call veloce' che richiedera' ora di correre ai ripari con un numero ancora piu' elevato di supplenti e, come se non bastasse, non ci sono aule per ben 9.000 alunni. Strutture, i nostri istituti scolastici, a cui gia' mancano a gran parte di essi la certificazioni di agibilita' o non in regola con le principali norme di sicurezza. Insomma, una bocciatura su ogni fronte che fa preoccupare migliaia di famiglie a poche ore dal primo giorno di scuola". Cosi' in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega

