Corononavirus, stop al vaccino di Oxford Astrazeneca. Garattini: “Può capitare, non è una bocciatura. Aspettare lo studio completo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli scienziati e ricercatori non sono sorpresi dalla sospensione dei test sul vaccino Oxford Astrazeneca per una sospetta seria reazione avversa in uno dei volontari sottoposti al test. “Può capitare e poteva anche essere atteso, succede anche con i farmaci, ma non è una bocciatura. Ovvero, se c’è un caso sospetto ci si ferma per capire se è dovuto al prodotto o a situazioni che riguardano i pazienti. Ora bisogna evitare il più possibile di entrare nei piccoli dettagli e Aspettare di vedere quando lo studio sulla sperimentazione sarà completo” dice all’Adnkronos Salute Silvio Garattini. Lo stop potrà pregiudicare l’intera sperimentazione? “Se ... Leggi su ilfattoquotidiano

