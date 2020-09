Coronavirus, Zangrillo: "Evoluzione clinica favorevole per Berlusconi" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 settembre 2020 - Si conferma "favorevole l'Evoluzione clinica dell'infezione polmonare" per Silvio Berlusconi, ricoverato per il sesto giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di ... Leggi su ilgiorno

