Coronavirus, Venturi: “Mascherine chirurgiche a scuola un’eresia, Emilia-Romagna cambi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) BOLOGNA – Sergio Venturi ‘demolisce’ l’uso delle mascherine chirurgiche a scuola deciso dal Governo. Una scelta, secondo l’ex commissario all’emergenza sanitaria in Emilia-Romagna, molto complicata da gestire dal punto di vista ambientale. “Undici milioni di mascherine mi sembrano un’eresia, sono 13.200 chilometri l’anno di scatolette da smaltire solo per le scuole italiane”, calcola Venturi. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Venturi

La Repubblica

MACCARESE - Sono statti oltre cinquanta i partecipanti alla prova finale del torneo Porsche On Board, andato in scena sul litorale laziale. Sulla spiaggia di Maccarese, al termine della competizione c ...AIFI ha analizzato gli impatti della pandemia sul mercato italiano del private capital, analizzando le risposte di 37 operatori di private equity, 19 di venture capital e 19 di private debt. Partendo ...