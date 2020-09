Coronavirus, un volontario del vaccino AstraZeneca: “Non sono pentito, non ho avuto effetti” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Diciamo che sono un po’ dispiaciuto, perché sembrava che il vaccino potesse essere presto disponibile. Ma non sono affatto pentito, e personalmente non ho sperimentato nessun effetto collaterale”. Lo assicura all’Adnkronos Salute Antonio Metastasio, psichiatra italiano del National Health Service britannico che vive a Cambridge e sta partecipando alla sperimentazione del vaccino sviluppato da AstraZeneca in collaborazione con Università di Oxford e Irbm di Pomezia, interrotta oggi dopo la segnalazione di un possibile effetto collaterale. Uno stop “che penso sia un atto dovuto, e che dimostra la serietà di questa sperimentazione – dice Metastasio dalla Gran Bretagna – Ora è importante capire che cosa è ... Leggi su meteoweb.eu

