Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.434 nuovi contagi con 95.990 tamponi e altre 14 vittime (Di mercoledì 9 settembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute i malati in terapia intensiva sono 150, 7 più di ieri Leggi su ilsole24ore

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: AstraZeneca, sospesi i test clinici sul vaccino per una reazione sospetta… - RaiNews : #Coronavirus, 1434 nuovi contagi e 14 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Open_gol : «I posti nella terapia intensiva dedicata ai pazienti affetti da Coronavirus dell'ospedale Santissima Trinità di Ca… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news. Lieve aumento dei positivi ma più tamponi. LIVE - bizcommunityit : Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 1.434 nuovi casi e 14 morti -