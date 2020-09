Coronavirus, Trump ammette: “Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato”. La rivelazione nel nuovo libro di Bob Woodward (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un nuovo libro-inchiesta mette in imbarazzo il presidente Usa Donald Trump. In ‘Rage’ (rabbia) il Tycoon ha confidato all’autore, il leggendario giornalista del Watergate Bob Woodward, che sapeva settimane prima del primo decesso Usa per Covid-19 quanto il virus fosse pericoloso, trasmissibile per via aerea, altamente contagioso e “più fatale di una forte influenza”. Nelle anticipazioni del libro diffuse dalla Cnn ammette inoltre di aver “sempre voluto minimizzarlo per non creare panico”. Dichiarazioni che contrastano con i frequenti commenti del presidente. Il 28 gennaio, nel corso di un briefing allo Studio Ovale, Donald Trump venne informato della gravità dell’epidemia ma nelle settimane ... Leggi su tpi

repubblica : Coronavirus, Trump: 'Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato'. La rivelazione nel nuovo libro di Bob Woodward - luca79ind : Coronavirus, Trump: 'Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato'. La rivelazione nel nuovo libro di Bob Woodward - La R… - Federic98234963 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Trump ammette: 'Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato' #Coronavirus - JackieMilesiF : Coronavirus, Trump: 'Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato'. La rivelazione nel nuovo libro di Bob…… - JoannCulligan : @JasonMillerinDC @realDonaldTrump Criminal in Chief -