Coronavirus, tamponi per detenuti e agenti nel carcere di di Poggioreale: via allo screening (Di mercoledì 9 settembre 2020) Inizia lo screening sanitario per il personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Poggioreale, per tutti i detenuti che ne faranno richiesta e per gli stessi operatori sanitari. Lo rende noto l’Osapp, in una nota. “È un’operazione fortemente voluta dai sindacati di Polizia Penitenziaria e in particolar modo dall’Osapp”, sottolinea il vice segretario regionale Luigi Castaldo, “uno screening che ricopre una elevata importanza sul fronte della prevenzione medica e della sicurezza negli ambienti di lavoro”. Lo screening è stato predisposto e realizzato, fa sapere Castaldo, “grazie alla sinergia tra il direttore Carlo Berdini e il dirigente medico Vincenzo Irollo, con il supporto di tutta l’area sanitaria Penitenziaria ... Leggi su ildenaro

