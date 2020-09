Coronavirus, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca (Di mercoledì 9 settembre 2020) Battuta d’arresto per la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus. In seguito ad una reazione avversa su un partecipante al programma, il gruppo farmaceutico AstraZeneca, associato all’università di Oxford, ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino. «Un’azione di routine che si adotta durante i test nel caso ci si trovi davanti a una reazione inspiegata», ha spiegato AstraZeneca, sottolineando che la decisione presa vuole «assicurare l’integrità del processo dei test». Leggi su vanityfair

