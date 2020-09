Coronavirus, stop alla sperimentazione del vaccino anti Covid AstraZeneca-Oxford: la reazione sospetta è un’infiammazione spinale, ma forse non causata dal vaccino (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ stata una infiammazione spinale, secondo quanto apprende l’ANSA, la reazione sospetta registrata in un volontario ed a seguito della quale è stata decisa la sospensione cautelare della sperimentazione del vaccino anti Covid AstraZeneca-Oxford. L’infiammazione dei nervi spinali tuttavia, precisano le stesse fonti, potrebbe non essere collegata al vaccino inoculato.L'articolo Coronavirus, stop alla sperimentazione del vaccino anti Covid AstraZeneca-Oxford: la reazione ... Leggi su meteoweb.eu

