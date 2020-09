Coronavirus: stop al vaccino Oxford-AstraZeneca, effetti collaterali per uno dei volontari (Di mercoledì 9 settembre 2020) AstraZeneca, che collabora con l’università di Oxford, ha deciso di sospendere la sperimentazione del vaccino anti covid-19 dopo una “grave reazione avversa” sviluppata da uno dei volontari Sarà sospeso il test di sperimentazione nel nuovo vaccino anti covid-19: la conferma arriva da un portavoce del colosso farmaceutico svedese-britannico AstraZeneca, che collabora con l’università di Oxford … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - repubblica : Coronavirus nel mondo, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: 'Reazione anomala' [aggiornamento dell… - repubblica : Coronavirus nel mondo, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: 'Reazione anomala' - _fiorucci : RT @d_essere: Covidioti...nascondetevi..chiudetevi in casa..barricatevi..le vostre speranze sono morte! ???? Vaccino Coronavirus Astrazeneca-… - zazoomblog : Coronavirus il vaccino preoccupa: stop ai test ecco perché - #Coronavirus #vaccino #preoccupa: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stop

Si preannuncia un autunno critico per le famiglie italiane sul fronte bollette e tasse. L’allarme arriva da Federconsumatori, che ha anticipato ad Adnkronos alcune conclusioni in merito all’arrivo del ...NEW YORK (Stati Uniti) - Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha sospeso i test clinici sul vaccino contro il coronavirus dopo che un partecipante ha avuto una reazione collaterale nel Regno Unito. Non ...