Coronavirus | stop al vaccino di AstraZeneca | “reazione anomala”

Il Coronavirus continua ad essere un problema e si accende la corsa al vaccino. Primo stop per AstraZeneca, causa di una reazione anomala su un volontario. Non si arresta l'emergenza Coronavirus nel mondo, con il vaccino che continua ad essere l'unica soluzione per uscire dalla crisi sanitaria. Non tutti i vaccini testati, però, sembrano avere …

