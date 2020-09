Coronavirus, stop al vaccino AstraZeneca-Oxford: “Reazione avversa su partecipante” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set – Brutte notizie sul fronte della corsa al vaccino contro il Coronavirus. Il gruppo farmaceutico AstraZeneca infatti ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il Covid-19 a causa della comparsa di complicazioni in un soggetto partecipante al programma nel Regno Unito. AstraZeneca, che sta portando avanti la sperimentazione in collaborazione con l’Università di Oxford, ha fatto sapere che il protocollo è scattato di fronte a una reazione avversa al vaccino e che è stata dunque decisa la sospensione per consentire le opportune verifiche da parte di una commissione d’analisi indipendente. L’azienda farmaceutica: “Azione di routine in caso di ... Leggi su ilprimatonazionale

repubblica : Coronavirus nel mondo, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: 'Reazione anomala' [aggiornamento dell… - repubblica : Coronavirus nel mondo, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: 'Reazione anomala' - Affaritaliani : Vaccino Oxford, stop a sorpresa Problemi su un 'volontario' - VoceAmicaItalia : #AstraZeneca ha sospeso i test sul #vaccino anti #Covid19 - lextraweb : Coronavirus, stop temporaneo agli studi britannici dopo che un paziente si è ammalato. E il governo vieta incontri… -