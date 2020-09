Coronavirus, stop al test sul vaccino: “Reazione anomala”. Cosa è successo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Corriere della Sera. L'azienda farmaceutica AstraZeneca ha sospeso momentaneamente tutti i test clinici sul vaccino contro il Coronavirus, che sta sviluppando in collaborazione con l'Università di Oxford e l'Irbm di Pomezia, dopo che uno dei partecipanti alla sperimentazione ha accusato una seria potenziale reazione avversa. Secondo AstraZeneca di tratta di "un'azione di routine" che si verifica ogni volta che c'è una potenziale reazione inspiegata in uno dei test e che consente "di indagare e assicurare allo stesso tempo il mantenimento dell'integrità del processo dei test". "Si è presentato un quadro clinico avverso in uno solo dei 50 mila soggetti volontari su cui il vaccino è stato testato ... Leggi su howtodofor

