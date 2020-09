Coronavirus: sperimentazione bloccata per il vaccino AstraZaneca (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si interrompe a data da destinarsi la somministrazione del vaccino contro il Coronavirus AstraZaneca di Oxford Sospesa la somministrazione del vaccino AstraZaneca di Oxford a causa di una reazione dannosa riscontrata in un volontario sottoposto al test. Delusione dunque da parte di quanti nutrivano delle speranze ovviamente diverse, ma vi è chi afferma, come Silvio … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

