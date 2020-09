Coronavirus, sospesi i test sul vaccino di Oxford: reazione sospetta su un volontario nel Regno Unito. In Venezuela Maduro propone il vaccino russo per i candidati al Parlamento (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie dell’8 settembreRegno Unito EPA/DAN HIMBRECHTS Il quartier generale della società farmaceutica AstraZeneca a Sydney, in AustraliaLa società farmaceutica AstraZeneca ha sospeso per la seconda volta la sperimentazione sul suo vaccino contro il Coronavirus, dopo che uno dei volontari ha sviluppato una reazione avversa inaspettata e giudicata grave, secondo quanto riportato dal sito Stat News. Una fonte anonima citata dal New York Times ha rivelato che il volontario stava partecipando nel Regno Unito alle fasi 2/3 della sperimentazione del vaccino sviluppato con un team di Oxford, quando ha ... Leggi su open.online

