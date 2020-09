Coronavirus, sospesa la sperimentazione del vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il colosso farmaceutico AstraZeneca ha sospeso la sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus, per reazione anomala su un volontario Una potenziale reazione avversa sviluppata da un volontario britannico, ha spinto AstraZeneca a sospendere la sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus che sta sviluppando insieme all’Università di Oxford. Fonti interne al colosso farmaceutico, a cui lo stop alla sperimentazione ha fatto perdere circa sei punti percentuali in borsa, spiegano che la sospensione servirà per esaminare il caso e rivedere i dati sulla sicurezza. Lo stop alla sperimentazione di un nuovo farmaco, a ben vedere, non è una pratica inusuale poichè si sviluppa ogni ... Leggi su zon

