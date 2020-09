Coronavirus, sospensione del vaccino. Cosa succede adesso (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus, sospesi test clinici per il vaccino sperimentale. Uno dei partecipanti ha avuto complicazioni, Cosa succederà adesso? Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha appena annunciato la sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il Covid-19. Secondo quanto riportato, si sarebbe verificata una complicazione a un partecipante al programma, si parla di un … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

infoitsalute : Coronavirus, cosa significa la sospensione dei test sul vaccino AstraZeneca? - Chilhon2016Lap : RT @SkyTG24: Coronavirus, cosa significa la sospensione dei test sul vaccino AstraZeneca? - stop_fake_news_ : AGI - 'Potranno verificarsi, di settimana in settimana, ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenz… - SkyTG24 : Coronavirus, cosa significa la sospensione dei test sul vaccino AstraZeneca? - A_Di_Marino : La sospensione dei test #AstraZeneca per il #vaccino contro #COVID19 #coronavirus: gli aggiornamenti via @LaStampa -