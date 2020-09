**Coronavirus: Senato boccia questione pregiudiziale su dl proroga emergenza** (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Con 80 voti a favore, 124 contrari e 3 astenuti il Senato ha respinto la questione pregiudiziale di costituzionalità sostenuta dal centrodestra al decreto legge che proroga al prossimo 15 ottobre lo stato di emergenza per il coronavirus. Leggi su liberoquotidiano

