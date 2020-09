Coronavirus, «Sapevo del pericolo ma ho minimizzato»: Trump ammette di aver nascosto la minaccia. La rilevazione nel libro di Woodward (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembre Il presidente degli Stati Uniti d’America sapeva settimane prima che si verificasse il primo decesso per Covid-19 quanto il Coronavirus fosse «pericoloso, trasmissibile per via aerea, altamente contagioso e più fatale di una forte influenza». È la confessione raccolta dal giornalista Bob Woodward – autore della famosa inchiesta denominata Watergate – e finita nel suo nuovo libro, del quale la Cnn sta cominciando a far circolare delle anticipazioni. «Ho sempre voluto minimizzarlo per non creare panico» è l’ammissione di Donald Trump contenuta nelle pagine del libro. E proprio le politiche per la gestione della pandemia sono state ... Leggi su open.online

