Coronavirus, risalgono i decessi: +14 (ieri +10). Lieve aumento dei nuovi positivi: +1.434 (ieri 1.370) – Il bollettino della protezione civile (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreIl bollettino del 9 settembre Prosegue la risalita della curva dei contagi di Coronavirus, ricominciata ieri dopo che per i tre giorni precedenti si era invece registrata una diminuzione relativa. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo il bollettino di protezione civile e di ministero della Salute, sono 1.434 le nuove infezioni rilevate, a fronte dei 1.370 di ieri, alle 1.108 di due giorni fa e le 1.297 di tre giorni fa. Il numero di casi totali in tutto il Paese è quindi arrivato a 281.583 contro i 280.153 di ieri. I tamponi effettuati da ... Leggi su open.online

