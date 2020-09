Coronavirus, revocati i domiciliri anche il boss Francesco La Rocca: torna in carcere (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pure Francesco La Rocca torna in carcere. Il boss, 82 anni, storico capo dell’omonimo clan di Caltagirone legato a Cosa nostra e alla ‘famiglia Santapaola, era tra i mafiosi che avevano ottenuto i domiciliari durante l’emergenza Coronavirus. Adesso il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha revocato gli arresti casalinghi. La Rocca era stato trasferito dal carcere di Opera nella sua abitazione a San Michele di Ganzaria. Il provvedimento di revoca dei domiciliari è stato eseguito da carabinieri della compagnia di Caltagirone. Il boss è stato condotto nel reparto medico protetto dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La Rocca è tornato in ... Leggi su ilfattoquotidiano

