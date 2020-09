Coronavirus, rallenta l’incremento di nuovi casi: +10% contro il +38% della scorsa settimana. Morti in aumento del 56% – Il monitoraggio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembre L’epidemia da Coronavirus rallenta leggermente la sua corsa, con i nuovi casi di contagio che aumentano a ritmo più contenuto nella settimana che va dal 2 all’8 settembre. Secondo il monitoraggio epidemiologico su questo lasso temporale, le regioni italiane hanno registrato 9.925 nuovi positivi in totale. Tra il 26 agosto e il primo settembre, invece, erano stati 9.023, ma si veniva da settimane in cui i nuovi casi erano alcune centinaia, spesso sotto i 500. Quello a cui si assiste è dunque un incremento del 10%, molto più contenuto di quelli registrati nelle due settimane precedenti, quando sono stati rispettivamente ... Leggi su open.online

Rallenta la curva dei contagi in Puglia dopo il grande balzo di ieri, legato soprattutto alla catena dei contagi in un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare. Il nuovo bollettino diramato dalla Re ...

Il vaccino rallenta: AstraZeneca sospende i test clinici per una reazione sospetta (ma potrebbe riprenderli settimana prossima)

AstraZeneca ha interrotto i test clinici sul vaccino contro il Covid, allo studio insieme all'Università di Oxford, a causa di una reazione avversa sviluppata da uno dei partecipanti alla sperimentazi ...

