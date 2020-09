Coronavirus, positivo patriarca che lo definì punizione di Dio per gay (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il patriarca ortodosso Filaret è risultato positivo al Coronavirus. Lo aveva definito una punizione di Dio contro i gay, scatenando l’indignazione del mondo intero. Sarà sicuramente rimasto perplesso il patriarca ortodosso Filaret nel momento in cui ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Fino a questo momento infatti, l’uomo si era più volte espresso a … L'articolo Coronavirus, positivo patriarca che lo definì punizione di Dio per gay proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Salgono da 135 a 144 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 15; Buseto Palizzolo 13; Calatafimi-Segesta 8; Castellammare del Golfo 2; Castelvet ...

Silvio Berlusconi come sta? Tutte le news a Mattino Cinque | Video Mediaset

A Mattino Cinque si parla anche dello stato di salute di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è risultato positivo al Covid-19 e da diversi giorni è ricoverato al San Raffaele a Milano. Come sta? Dal San R ...

